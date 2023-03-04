Стоит ли удалять со смартфона приложения, удалённые из Google Play и App Store

По словам эксперта, паниковать не стоит. Не нужно удалять приложения со смартфона, потому что их работа, скорее всего, не будет нарушена.

В любом случае действия пользователя зависят от используемой операционной системы. Если это Android, приложение можно скачать с официального сайта банка — такая возможность уже реализована многими кредитными организациями. Кроме того, загрузить приложение можно из российских альтернативных магазинов, например, из RuStore, NashStore, RuMarket и подобных.

Если пользуетесь iPhone, приложение всё равно можно использовать дальше, потому что банки продолжают их поддерживать. Чтобы приложения не пропали, например, при смене айфона, стоит регулярно делать их бэкапы. Для этого подойдёт известное приложение iMazing.

При необходимости приложение из бэкапа можно перенести на iPhone, но для этого важно, чтобы учётная запись Apple ID на всех устройствах была одинаковая.