Стоит ли вообще пользоваться "Википедией"? Вот в чём её достоинства и недостатки

Стоит ли вообще пользоваться "Википедией"? Вот в чём её достоинства и недостаткиОбъясняют библиотекари
С чем у вас ассоциируется "Википедия"? Возможно, с множеством ссылок, по которым можно переходить бесконечно. А может, вы помните, как преподаватель предупреждал, что информация в этой энциклопедии ненадёжна. Но что этот ресурс представляет собой на самом деле?
Фото: Forbes
«Википедия» запущена была в 2001 году. Она является бесплатную онлайн-энциклопедию, которой управляет некоммерческий фонд «Викимедиа». Создаётся эта энциклопедия самими пользователями совместно.
Итак, вот в чём плюсы «Википедии» как источника информации.
Наличие базовой информации почти по любой теме. Причём вы сможете с лёгкостью её найти благодаря оформлению статей по одному стандарту и гиперссылкам на другие статьи. В результате человек уже будет основные слова и понятия, связанные с темой.
Примечания и ссылки, которые побуждают углубляться в тему. Помогают в этом специальные разделы внизу страницы. Они дают возможность узнать об авторах источников, упомянутых в статье, а также цитат.
Возможность редактирования статей самими студентами. В итоге людям становится доступна совершенно бесплатно новая информация.
А вот недостатков специалисты выделяют у «Википедии» больше - четыре.
Гендерная и системная предвзятость. Не на все темы можно писать в «Википедии». Также в основном в ней представлены статьи, которые интересны мужчинам, да и в целом в этой энциклопедии больше написано о мужчинах.
Требования к цитированию, из-за которых нельзя указывать определённые важные источники. «Википедия» требует, чтобы информация, которая встречается в статье, была опубликована в надёжном источнике. Но бывает так, что какие-то данные не освещались в научных журналах или в газетах, а передавались устно. И о них написать уже нельзя.
Не все цитируемые источники находятся в открытом доступе. Возможно, вам придётся заплатить, чтобы получить полный доступ к определённым источникам.
Частое изменение статей. Из-за этого может быть сложно работать с информацией из «Википедии».