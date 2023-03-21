Стоит ли вообще пользоваться "Википедией"? Вот в чём её достоинства и недостатки

«Википедия» запущена была в 2001 году. Она является бесплатную онлайн-энциклопедию, которой управляет некоммерческий фонд «Викимедиа». Создаётся эта энциклопедия самими пользователями совместно.

Итак, вот в чём плюсы «Википедии» как источника информации.