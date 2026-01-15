Стоматологи рассказали, какие нейросети (GPT) они используют для работы

DentalGPT — это ИИ, созданный специально для стоматологии. Он умеет анализировать данные о здоровье полости рта, работать с рентгеновскими снимками, 3D-сканами и жалобами пациентов. По словам Кудаева, система помогает врачам быстрее и точнее понимать состояние пациента.

OralGPT-Omni идёт ещё дальше. Он объединяет данные из разных источников в реальном времени: снимки, медицинские карты, результаты обследований. На основе этой информации ИИ предлагает индивидуальный план лечения и может заранее заметить возможные проблемы, не дожидаясь осложнений.