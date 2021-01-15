Сторонникам Трампа усложнили онлайн-знакомства по интересам

Опция позволяла фильтровать пользователей по их политической направленности: аполитичный, человек умеренных взглядов, либеральный или консервативный. Bumble заявила, что убрала функцию, чтобы предотвратить злоупотребления ею.

Дело в том, что пользователи приложения обнаружили в нём людей, которые, как им показалось, участвовали в штурме Капитолия. Одна из пользовательниц Twitter рассказала, что увидела десятки мужчин в Bumble, которые, похоже, были в Вашингтоне в день штурма. Она предложила делать скриншоты таких профилей и предоставлять их ФБР.

Другая девушка рассказала, что политический фильтр использовался «подругой друга», чтобы увеличить её шансы на «мэтч» с тем, кто поддерживает Трампа. Эти люди затем присылали девушке свои фото и видео из Капитолия, и она отправляла их ФБР.

В итоге политический фильтр исчез из приложения. Также в Bumble подтвердили, что удалили профили участников штурма.