Страницы российских музыкантов начали исчезать из Spotify

Опубликовано 29 июня 2024, 12:00
1 мин.
Страницы российских музыкантов начали исчезать из SpotifyНа фоне санкций и взлома
Несколько известных российских артистов, в том числе Григорий Лепс, Шаман (Ярослав Дронов), Олег Газманов, Полина Гагарина, Юлия Чичерина и группа "Любэ", пропали из Spotify вместе со своими песнями. Это "открытие" СМИ последовало за санкциями, введенными в связи с их поддержкой России, пишет РБК.
Spotify отказался от сотрудничества с Россией вскоре после начала СВО. В марте 2022 года компания закрыла свой офис в стране, а месяц спустя приложение Spotify стало недоступно для российских пользователей в App Store и Google Play. Российское подразделение, ООО "Спотифай", было ликвидировано в декабре 2023 года, пишет издание.
Интересно, что в ночь на 27 июня были взломаны страницы нескольких российских музыкантов, в том числе Шамана, Славы Марлоу и Soda Luv. Хакеры заменили фотографии артистов на изображения, рекламирующие их Telegram-канал.
Музыкальный сервис ситуацию не комментировал.