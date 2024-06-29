Страницы российских музыкантов начали исчезать из Spotify

Spotify отказался от сотрудничества с Россией вскоре после начала СВО. В марте 2022 года компания закрыла свой офис в стране, а месяц спустя приложение Spotify стало недоступно для российских пользователей в App Store и Google Play. Российское подразделение, ООО "Спотифай", было ликвидировано в декабре 2023 года, пишет издание.

Интересно, что в ночь на 27 июня были взломаны страницы нескольких российских музыкантов, в том числе Шамана, Славы Марлоу и Soda Luv. Хакеры заменили фотографии артистов на изображения, рекламирующие их Telegram-канал.

Музыкальный сервис ситуацию не комментировал.