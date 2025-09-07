Опубликовано 07 сентября 2025, 23:481 мин.
Страны Глобального Юга должны объединить усилия в борьбе с фейками — экспертЭксперт предложил странам Глобального Юга объединиться
Страны Глобального Юга должны объединить усилия в борьбе с недостоверной информацией, заявил эксперт Международной ассоциации по проверке фактов (GFCN) Тимофей Ви. Он призвал присоединиться к третьему международному форуму «Диалог о фейках 3.0», который пройдет в конце октября в Москве.
© Ferra.ru
По словам Ви, GFCN была создана, чтобы делиться опытом России в борьбе с фейками. На сайте организации размещены более 100 материалов о проверке фактов, распознавании дипфейков и критическом мышлении.
В качестве примера он привел недавнее обвинение ЕС в адрес России о якобы организованной «атаке» на самолет с председателем Еврокомиссии. GFCN проверила данные о полете и доказала, что задержка составила всего девять минут, опровергнув фейк.
Ви отметил, что распространение недостоверной информации стало серьезной угрозой, особенно с развитием искусственного интеллекта.