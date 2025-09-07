По словам Ви, GFCN была создана, чтобы делиться опытом России в борьбе с фейками. На сайте организации размещены более 100 материалов о проверке фактов, распознавании дипфейков и критическом мышлении.

В качестве примера он привел недавнее обвинение ЕС в адрес России о якобы организованной «атаке» на самолет с председателем Еврокомиссии. GFCN проверила данные о полете и доказала, что задержка составила всего девять минут, опровергнув фейк.

Ви отметил, что распространение недостоверной информации стало серьезной угрозой, особенно с развитием искусственного интеллекта.