Опубликовано 08 октября 2025, 18:211 мин.
Стримерша родила в прямом эфире — даже глава Twitch заглянул в чатМы живём в обществе
Популярная стримерша Fandy устроила очень необычный эфир на Twitch — она родила ребёнка. Да, вместо привычных игр или разговоров с подписчиками. Не обошлось и без появление главы платформы. Стримерша ведёт трансляции на Twitch с 2016 года и чаще её эфиры посвящены World of Warcraft.
© Fandy / Twitch
Во время схваток Fandy шутила и общалась с чатом, словно это был обычный стрим. Её поддерживали друзья и партнёр, что были рядом. В общей сложности эфир продлился восемь часов.
Самым неожиданным моментом стало появление гендиректора Twitch. Он зашёл в чат, чтобы пожелать Fandy удачи. Зрители взорвались реакциями и смайликами.
Так или иначе, Fandy вошла в историю Twitch.