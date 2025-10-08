Во время схваток Fandy шутила и общалась с чатом, словно это был обычный стрим. Её поддерживали друзья и партнёр, что были рядом. В общей сложности эфир продлился восемь часов.

Самым неожиданным моментом стало появление гендиректора Twitch. Он зашёл в чат, чтобы пожелать Fandy удачи. Зрители взорвались реакциями и смайликами.

Так или иначе, Fandy вошла в историю Twitch.