Стриминговые войны, или почему YouTube стал главным конкурентом Netflix

Согласно различным аналитикам, YouTube доминирует в потоковом вещании в США как на телевизорах, так и на смартфонах. Однако при прямом сравнении YouTube с Netflix обнаруживаются «ключевые различия». Бизнес-модель YouTube в основном основана на рекламе и использовании пользовательского контента, в то время как Netflix опирается на модель, основанную на подписке, с большими инвестициями в оригинальные программы.

Обширная экосистема контента YouTube и модель рекламных доходов отличают ее от видеосервисов подобных Netflix. Несмотря на то что ранее YouTube уже выходил на рынок «премиального сценарного контента», как пишет Variety, его сильной стороной является огромная видеотека с рекламной поддержкой и контент, создаваемый блогерами. Эта модель позволила YouTube преуспеть в «экономике внимания», конкурируя не только с традиционными стриминговыми сервисами, но и с такими платформами, как TikTok.

По мере становления рынка потокового вещания акцент сместился с простого количества подписчиков на такие показатели, как вовлеченность и доход от рекламы. Способность YouTube обеспечивать эксклюзивный контент, такой как NFL Sunday Ticket, еще больше укрепляет его роль в качестве «основного игрока», пишут СМИ.

Поэтому YouTube — самый грозный конкурент Netflix.