Стримить через Twitter смогут лишь платные премиум-подписчики

Опубликовано 23 июня 2024, 04:30
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Стримить через Twitter смогут лишь платные премиум-подписчикиСмотреть всё еще можно
Стремясь увеличить свои доходы, компания X (экс-Twitter) объявила о грядущих изменениях, которые ограничат возможности стриминга исключительно на премиум-подписчиков. Это решение, подтвержденное через официальный профиль @Live на X, означает, что бесплатные пользователи потеряют возможность вести прямые трансляции.
Хотя платформа не назвала дату введения правила в действие, это подчеркивает продолжающиеся усилия X по монетизации своих услуг. Премиум-подписка, стоимость которой составляет 8 долларов в месяц или 84 доллара в год, не только предоставляет право на прямые трансляции, но и такие возможности, как синяя галочка справа от ника, расширенные возможности публикации и уменьшение количества рекламы.
Этот шаг последовал за недавними предложениями Илона Маска ввести плату за новые учетные записи пользователей для "борьбы со спамом" и "повышения качества контента". Пользователи, отказавшиеся от подписки, сохранят базовые функции, такие как чтение постов и подписка на аккаунты, без возможности вести прямые трансляции.