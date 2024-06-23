Стримить через Twitter смогут лишь платные премиум-подписчики

Хотя платформа не назвала дату введения правила в действие, это подчеркивает продолжающиеся усилия X по монетизации своих услуг. Премиум-подписка, стоимость которой составляет 8 долларов в месяц или 84 доллара в год, не только предоставляет право на прямые трансляции, но и такие возможности, как синяя галочка справа от ника, расширенные возможности публикации и уменьшение количества рекламы.

Этот шаг последовал за недавними предложениями Илона Маска ввести плату за новые учетные записи пользователей для "борьбы со спамом" и "повышения качества контента". Пользователи, отказавшиеся от подписки, сохранят базовые функции, такие как чтение постов и подписка на аккаунты, без возможности вести прямые трансляции.