Приложения
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Студент создал приложение для быстрой записи и публикации разговоров с полицией
Может помочь при незаконном задержании
17-летний студент из Нью-Джерси создал приложение для быстрой записи и публикации разговоров с полицией. Оно позволит мгновенно уведомить знакомых и родственников о том, что пользователь взаимодействовал с правоохранителями.
Студент рассказал, что назвал приложение PulledOver. Он работал над программой уже давно, но ускорил разработку в последние несколько месяцев на фоне событий в США. Напомним, весной после смерти афроамериканца Джорджа Флойда во время задержания полицией в стране начались протесты.
Подростка также мотивировал опыт его чернокожего друга, которого недавно остановили полицейские без видимой причины.
Приложение PulledOver можно скачать в Google Play Store. Оно не требует регистрации и создания аккаунта. Нужно лишь добавить контакт доверенного лица. Если пользователя остановят полицейские, он может запустить приложение и начать запись происходящего. Затем роликом можно быстро поделиться в соцсетях или с доверенным лицом.