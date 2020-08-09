Студент создал приложение для быстрой записи и публикации разговоров с полицией

Студент рассказал, что назвал приложение PulledOver. Он работал над программой уже давно, но ускорил разработку в последние несколько месяцев на фоне событий в США. Напомним, весной после смерти афроамериканца Джорджа Флойда во время задержания полицией в стране начались протесты.

Подростка также мотивировал опыт его чернокожего друга, которого недавно остановили полицейские без видимой причины.

Приложение PulledOver можно скачать в Google Play Store. Оно не требует регистрации и создания аккаунта. Нужно лишь добавить контакт доверенного лица. Если пользователя остановят полицейские, он может запустить приложение и начать запись происходящего. Затем роликом можно быстро поделиться в соцсетях или с доверенным лицом.