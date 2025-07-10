Студенты США начали «чистить» свои лайки в соцсетях из-за новых визовых правил

Причина — новая политика администрации Дональда Трампа. Власти усилили проверку заявителей на студенческие визы. Госдепартамент теперь просит абитуриентов сделать свои соцсети открытыми для проверки. Консульствам поручено искать даже намёки на враждебность к США — правительству, культуре, гражданам или ценностям страны. Внутренние документы Госдепа, с которыми ознакомились СМИ, также указывают на необходимость выявлять любые признаки поддержки терроризма или антипатии к американскому образу жизни.

Один из чиновников заявил, что такие меры нужны для защиты национальной безопасности. Однако сами студенты опасаются, мол, даже случайный лайк под шуткой или пост, сделанный много лет назад, может стать причиной отказа в визе и перечеркнуть годы подготовки к поступлению.