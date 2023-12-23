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09:45, 23 декабря 2023
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Substack столкнулся с ответной реакцией за отказ удалять нацистский контент

Удаление, по их словам, сделает только хуже

Substack, популярная платформа для рассылки новостей, подвергается нападкам, поскольку соучредитель Хэмиш Маккензи защищает решение компании не удалять и не демонизировать контент, связанный с нацистской идеологией (которую мы всячески осуждаем).

Более 200 авторов Substack задались вопросом, почему платформа продолжает @поддерживать и монетизировать нацистов". В ответ Маккензи заявил, что Substack не любит нацистов, но считает, что цензура, включая демонизацию, усугубляет проблему, а не решает ее. Это согласуется с давним подходом Substack, который заключается в отказе от модерации контента, за исключением случаев подстрекательства к насилию.

Полемику вызвал отчет The Atlantic о публикациях Substack, содержащих «откровенную нацистскую символику» и контент от «видных националистов». В ответе Маккензи не содержится прямых указаний на конкретные случаи, отмеченные The Atlantic, но подчеркивается децентрализованный подход Substack к модерации контента. Позиция платформы подвергалась критике за то, что она модерирует спам и рассылки для работников секс-бизнеса, допуская при этом нацистский контент.

Источник:The Verge
Автор:Максим Многословный
Теги:
#критика
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#скандал
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#новости
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