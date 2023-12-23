Substack столкнулся с ответной реакцией за отказ удалять нацистский контент

Более 200 авторов Substack задались вопросом, почему платформа продолжает @поддерживать и монетизировать нацистов". В ответ Маккензи заявил, что Substack не любит нацистов, но считает, что цензура, включая демонизацию, усугубляет проблему, а не решает ее. Это согласуется с давним подходом Substack, который заключается в отказе от модерации контента, за исключением случаев подстрекательства к насилию.

Полемику вызвал отчет The Atlantic о публикациях Substack, содержащих «откровенную нацистскую символику» и контент от «видных националистов». В ответе Маккензи не содержится прямых указаний на конкретные случаи, отмеченные The Atlantic, но подчеркивается децентрализованный подход Substack к модерации контента. Позиция платформы подвергалась критике за то, что она модерирует спам и рассылки для работников секс-бизнеса, допуская при этом нацистский контент.