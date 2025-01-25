Substack выделил 20 миллионов долларов на привлечение TikTok-блогеров

Substack позиционирует себя как нечто большее, чем просто сервис рассылки новостей. Теперь она позиционирует себя как платформу, где блогеры, а не руководители платформы или рекламодатели, владеют своей работой и своей аудиторией.

Однако авторам, перешедшим на Substack, придется начинать создание аудитории с нуля, поскольку они не смогут перенести своих подписчиков на TikTok (что логично). Приоритеты Substack также уже изменились со временем, добавив новые функции, такие как микроблоги и стриминг.