Substack выделил 20 миллионов долларов на привлечение TikTok-блогеров

Опубликовано 25 января 2025, 12:451 мин.
Substack выделил 20 миллионов долларов на привлечение TikTok-блогеровПытается оседлать «хайп» запрета
Substack выделила 20 миллионов долларов в новый фонд для привлечения «создателей видеоконтента», особенно тех, кто ищет альтернативу TikTok. Платформа хочет помочь блогерам увеличить свои доходы и аудиторию, предоставляя поддержку и ранний доступ к новым функциям. Фонд призван гарантировать, что они не потеряют доход, если перейдут на Substack.
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Substack позиционирует себя как нечто большее, чем просто сервис рассылки новостей. Теперь она позиционирует себя как платформу, где блогеры, а не руководители платформы или рекламодатели, владеют своей работой и своей аудиторией.
Однако авторам, перешедшим на Substack, придется начинать создание аудитории с нуля, поскольку они не смогут перенести своих подписчиков на TikTok (что логично). Приоритеты Substack также уже изменились со временем, добавив новые функции, такие как микроблоги и стриминг.