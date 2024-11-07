Суд: Google не обязана возмещать средства жертвам мошенничества в Google Play

Опубликовано 07 ноября 2024, 11:151 мин.
Суд: Google не обязана возмещать средства жертвам мошенничества в Google PlayС подарочными картами
Федеральный судья США постановил, что Google не обязана возмещать средства жертвам мошенничества с подарочными картами Google Play. Решение Бет Фриман было принято по иску Джуди Мэй, которая потеряла $ 1000 в 2021 году из-за мошенников, выдававших себя за агентов правительства, предлагающих гранты. Мошенники обманом заставили ее купить подарочные карты Google Play, которые она отправила для покрытия «затрат» на получение гранта.
В своем иске Мэй утверждала, что Google, зная о частом использовании ее карт мошенниками, должна была установить предупреждения для клиентов и взять на себя больше ответственности за предотвращение мошенничества. Она утверждала, что Google получает прибыль с мошенничества, взимая комиссию с покупок карт.
Однако Фриман постановила, что ущерб был причинен мошенниками, а не действиями Google, и отклонила иск, заявив, что Google не обязана возвращать деньги жертвам. Судья также отметила, что средства не считаются украденными на момент покупки и что Google не обязана расследовать индивидуальные жалобы на мошенничество.