Суд: Google не обязана возмещать средства жертвам мошенничества в Google Play

В своем иске Мэй утверждала, что Google, зная о частом использовании ее карт мошенниками, должна была установить предупреждения для клиентов и взять на себя больше ответственности за предотвращение мошенничества. Она утверждала, что Google получает прибыль с мошенничества, взимая комиссию с покупок карт.

Однако Фриман постановила, что ущерб был причинен мошенниками, а не действиями Google, и отклонила иск, заявив, что Google не обязана возвращать деньги жертвам. Судья также отметила, что средства не считаются украденными на момент покупки и что Google не обязана расследовать индивидуальные жалобы на мошенничество.