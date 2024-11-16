Суд между *WhatsApp и израильской «кибероружейной» фирмой оброс подробностями

WhatsApp, принадлежащийMeta, подал иск против NSO в 2019 году, обвинив компанию в несанкционированном доступе к своим серверам для слежки за пользователями. NSO постоянно отрицала эти обвинения, утверждая, что её шпионское ПО управляется исключительно клиентами и используется «только для борьбы с преступностью и терроризмом». Однако документы суда показывают, что процесс взлома полностью автоматизирован, а сотрудники NSO играют ключевую роль, начиная с ввода номера телефона цели.

Эти утверждения ставят под сомнение публичные заявления NSO о её непричастности к сбору разведданных. Представитель NSO Гил Ланир вновь опроверг обвинения, выразив уверенность в их несостоятельности в суде.

Pegasus, одно из самых продвинутых шпионских ПО, связывают с наблюдением за активистами и журналистами в разных странах.

*принадлежит Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена