Суд начал расследование удаления Google служебных чатов

Показания в деле «Epic против Google» раскрылись систематические усилия Google по автоматическому удалению сообщений в чатах сотрудников, а генеральный директор Сундар Пичаи обвиняется в организации этого «акта исчезновения».

Технологический гигант обвиняется в намеренном удалении важных для процесса доказательств, что бросает мрачную тень на дело, где обсуждается монополия магазина приложений компании. Несмотря на серьезность обвинений, судья не стал давать присяжным «обязательные указания», предпочтя «разрешительный» подход, отмечает The Verge.