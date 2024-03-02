WhatsApp* обвинил NSO в использовании уязвимостей в своей платформе для слежки за более чем 1400 пользователями. Шпионское ПО Pegasus от NSO, известное своими возможностями, считается тщательно охраняемым секретом, а его код — весьма востребованным. Кроме того, компания работает в соответствии со строгими правилами Министерства обороны Израиля, требующими одобрения правительства на все продажи программного обеспечения за рубеж. NSO пыталась избежать предоставления какого-либо кода или информации, ссылаясь на различные ограничения, наложенные как правительством США, так и правительством Израиля.

Хотя это большая победа WhatsApp, судья Гамильтон все же пошел на некоторые уступки NSO. В настоящее время компания не обязана раскрывать личности своих клиентов или какую-либо информацию, связанную с архитектурой серверов.

Это решение суда имеет большое значение для продолжающихся дебатов о правительственной слежке, кибербезопасности и этических последствиях использования мощных шпионских технологий. Раскрытие кода Pegasus может пролить свет на его функциональные возможности и потенциальные уязвимости, что может оказать более широкое влияние на кибербезопасность. Это дело также создает прецедент для будущих юридических баталий.

*принадлежит Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена