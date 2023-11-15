Суд одобрил иск о негативном влиянии Instagram* и TikTok на психику детей

Суд отклонил ходатайство IT-гигантов об отклонении многочисленных исков, в которых они обвиняются в создании платформ, вызывающих привыкание у детей. Школьные округа по всей территории США, а также 42 штата подали иски о нанесении физического и эмоционального вреда детям такими платформами, как Facebook*, Instagram*, YouTube, TikTok и Snapchat.

В решении говорится, что Первая поправка и статья 230, которая защищает онлайн-платформы от приравнивания их к издателям стороннего контента, не освобождают эти компании от ответственности.

Претензии сфокусированы на недостатках платформы, включая неадекватный родительский контроль, слабую систему проверки возраста и сложный процесс удаления учетной записи.

*принадлежит Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена