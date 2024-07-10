Суд отклонил большинство претензий к ИИ Microsoft

Изначально иск состоял из 22 претензий, в которых утверждалось, что GitHub Copilot нарушает авторские права, используя код разработчиков для обучения своего помощника по программированию. Хотя суд ранее разрешил продолжить рассмотрение дела по некоторым основаниям, он в конечном итоге отклонил утверждения о том, что Copilot нарушил Закон об авторском праве в цифровую эпоху (DMCA). Судья Тигар решил, что предложенный код не был достаточно похож на исходный материал, чтобы представлять собой нарушение авторских прав.

Измененная жалоба, в которой говорилось о проблемах с фильтром GitHub по обнаружению дубликатов и возможностями запоминания ИИ, также не убедила суд. Судья Тигар отклонил эти претензии с преюдицией, запретив разработчикам подавать повторные иски.

Однако суд не отклонил иски, связанные с нарушением контракта и лицензионными нарушениями, что свидетельствует о том, что судебная тяжба еще далека от завершения.