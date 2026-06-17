Приложения
Опубликовано 17 июня 2026, 10:36
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Суд отклонил иск компании Маска xAI к OpenAI о краже коммерческой тайны

Очередная неудача
Федеральный суд в Сан-Франциско отклонил иск xAI (принадлежит Илону Маску) против OpenAI. Судья постановила, что обвинения были «слишком расплывчатыми», чтобы их рассматривать.
Суд отклонил иск компании Маска xAI к OpenAI о краже коммерческой тайны

© OpenAI

xAI утверждала, что OpenAI переманивала её сотрудников и похищала таким образом «секретные разработки», включая исходный код системы Grok.

Однако судья решила, что xAI не предоставила доказательств того, что OpenAI «специально подталкивала инженера к краже данных», а также что он «вообще раскрывал секретную информацию».

Дело закрыто окончательно. xAI больше не сможет подать такой же иск повторно.

Источник:cryptobriefing
Автор:Максим Многословный
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