Суд отклонил иск компании Маска xAI к OpenAI о краже коммерческой тайны

xAI утверждала, что OpenAI переманивала её сотрудников и похищала таким образом «секретные разработки», включая исходный код системы Grok.

Однако судья решила, что xAI не предоставила доказательств того, что OpenAI «специально подталкивала инженера к краже данных», а также что он «вообще раскрывал секретную информацию».

Дело закрыто окончательно. xAI больше не сможет подать такой же иск повторно.