Суд приостановил слияние Paramount и Warner Bros. Discovery

Опубликовано 22 июля 2026, 18:121 мин.
Суд приостановил слияние Paramount и Warner Bros. DiscoveryЕсть вопросы
Крупная сделка по объединению двух голливудских гигантов, Paramount и Warner Bros. Discovery, временно заблокирована судом. Группа генеральных прокуроров из 12 американских штатов подала иск, требуя остановить слияние.
© Paramount / Warner Bros. Discovery
Запрет действует 14 дней. 3 августа состоится новое заседание, где решат, продлевать ли ограничение до конца судебного разбирательства.
Прокуроры утверждают, что объединение «ударит по конкуренции в Голливуде». По их мнению, это приведёт к росту цен на контент, ухудшению качества фильмов и сериалов, а также к уменьшению их количества.
В Paramount Skydance с этим не согласны. Представитель компании заявил, что «доводы прокуроров не соответствуют современным реалиям рынка и не имеют оснований».
Зато сделку уже одобрили Минюст США, а также регуляторы Австралии и Китая. В Европе пока решения не вынесли.