Суд приостановил слияние Paramount и Warner Bros. Discovery

Запрет действует 14 дней. 3 августа состоится новое заседание, где решат, продлевать ли ограничение до конца судебного разбирательства.

Прокуроры утверждают, что объединение «ударит по конкуренции в Голливуде». По их мнению, это приведёт к росту цен на контент, ухудшению качества фильмов и сериалов, а также к уменьшению их количества.

В Paramount Skydance с этим не согласны. Представитель компании заявил, что «доводы прокуроров не соответствуют современным реалиям рынка и не имеют оснований».

Зато сделку уже одобрили Минюст США, а также регуляторы Австралии и Китая. В Европе пока решения не вынесли.