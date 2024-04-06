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Опубликовано 06 апреля 2024, 19:30
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Суд раскрыл доходы Instagram* с рекламы: больше, чем у YouTube

Что удивительно
Новая информация из судебного документа Meta* проливает свет на удивительные финансовые показатели Instagram*. В документе, являющемся частью защиты от монопольных претензий FTC, говорится, что в 2021 году Instagram* получил рекламный доход в размере 32,4 миллиарда долларов, превысив показатель YouTube в 28,8 миллиарда долларов за тот же период.
Суд раскрыл доходы Instagram* с рекламы: больше, чем у YouTube
© Ferra

Это доминирование распространяется и на предыдущие годы. По данным Meta*, в 2020 и 2019 годах рекламные доходы Instagram* неизменно превышали доходы YouTube. Эксперты объясняют это преимущество несколькими факторами. В отличие от YouTube, который делится значительной частью рекламных доходов с создателями контента, Instagram* оставляет большую часть себе. Кроме того, фокус платформы на фото и коротком видео кажется особенно прибыльным для рекламодателей.

Bloomberg сообщает, что вклад Instagramв общий доход Meta вырос с 26% в 2020 году до почти 30% в первой половине 2022 года. Эти данные дают более четкое представление о финансовых возможностях Instagram*, которые ранее были скрыты консолидированными отчетами о доходах Meta*.

*принадлежит Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена

Источник:The Verge
Автор:Максим Многословный
Теги:
#деньги
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#YOUTUBE
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#реклама