Суд раскрыл доходы Instagram* с рекламы: больше, чем у YouTube

Это доминирование распространяется и на предыдущие годы. По данным Meta*, в 2020 и 2019 годах рекламные доходы Instagram* неизменно превышали доходы YouTube. Эксперты объясняют это преимущество несколькими факторами. В отличие от YouTube, который делится значительной частью рекламных доходов с создателями контента, Instagram* оставляет большую часть себе. Кроме того, фокус платформы на фото и коротком видео кажется особенно прибыльным для рекламодателей.

Bloomberg сообщает, что вклад Instagramв общий доход Meta вырос с 26% в 2020 году до почти 30% в первой половине 2022 года. Эти данные дают более четкое представление о финансовых возможностях Instagram*, которые ранее были скрыты консолидированными отчетами о доходах Meta*.

*принадлежит Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена