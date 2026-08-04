Суд разрешил ИИ-стартапу Anthropic уничтожать купленные для обучения ИИ книги

Такая практика была признана законной, потому что книги приобретались официально, а сканы использовались только внутри компании для обучения ИИ. Суд посчитал, что сканирование купленной книги — это просто замена формата, а не создание новой копии для распространения.

Тем временем некоторые продавцы подержанных книг заметили «странные крупные заказы на редкие и давно не продававшиеся издания». Покупатели не торгуются и заказывают сразу целые коробки. Никто не знает, связаны ли эти заказы с ИИ-компаниями, так как продавцы не раскрывают имена клиентов.

Доказать, что книги попадают в конце под шредер Anthropic, пока невозможно, пишут СМИ.