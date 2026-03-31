Суд разрешил новые претензии к Meta* по делу о скачивании пиратских книг для ИИ

Суд разрешил новые претензии к Meta* по делу о скачивании пиратских книг для ИИРаскритиковав юристов истцов
Группа авторов книг обвинила Meta* в том, что компания скачивала книги с пиратских сайтов и использовала их для обучения своих моделей. Суд тогда признал, мол, само обучение ИИ в данном случае может считаться «допустимым использованием». Однако вопросы остались к «способу получения этих материалов».
Так, уже спустя время, представители авторов раскритиковали Meta* не только за скачку книг, но и за раздачу их другим пользователям через торрент-клиент. Это «могло привести к массовому распространению пиратского контента», якобы компания «способствовала нарушению авторских прав другими людьми».
Судья отметил, что юристы могли заявить об этом раньше, но «не сделали этого без уважительной причины». Он назвал их объяснения «слабыми» и обвинил в попытках переложить доп. вину на Meta* вместо признания своих ошибок.
Несмотря на критику, суд все же разрешил добавить новое обвинение. Теперь дело продолжается с обновленным списком претензий.
*принадлежит Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена