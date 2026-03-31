Опубликовано 31 марта 2026, 22:43
Суд разрешил новые претензии к Meta* по делу о скачивании пиратских книг для ИИ

Раскритиковав юристов истцов
Суд США разрешил авторам добавить новые обвинения против Meta* в деле о нарушении авторских прав. При этом судья раскритиковал юристов истцов за слабые аргументы и ошибки. Ещё в прошлом году её «поймали» за скачкой через торренты пиратских книг для обучения ИИ.
Суд разрешил новые претензии к Meta* по делу о скачивании пиратских книг для ИИ

Группа авторов книг обвинила Meta* в том, что компания скачивала книги с пиратских сайтов и использовала их для обучения своих моделей. Суд тогда признал, мол, само обучение ИИ в данном случае может считаться «допустимым использованием». Однако вопросы остались к «способу получения этих материалов».

Так, уже спустя время, представители авторов раскритиковали Meta* не только за скачку книг, но и за раздачу их другим пользователям через торрент-клиент. Это «могло привести к массовому распространению пиратского контента», якобы компания «способствовала нарушению авторских прав другими людьми».

Суд разрешил новые претензии к Meta* по делу о скачивании пиратских книг для ИИ

Судья отметил, что юристы могли заявить об этом раньше, но «не сделали этого без уважительной причины». Он назвал их объяснения «слабыми» и обвинил в попытках переложить доп. вину на Meta* вместо признания своих ошибок.

Несмотря на критику, суд все же разрешил добавить новое обвинение. Теперь дело продолжается с обновленным списком претензий.

*принадлежит Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена

Источник:torrentfreak
Автор:Максим Многословный
