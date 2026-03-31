Суд разрешил новые претензии к Meta* по делу о скачивании пиратских книг для ИИ

Группа авторов книг обвинила Meta* в том, что компания скачивала книги с пиратских сайтов и использовала их для обучения своих моделей. Суд тогда признал, мол, само обучение ИИ в данном случае может считаться «допустимым использованием». Однако вопросы остались к «способу получения этих материалов».

Так, уже спустя время, представители авторов раскритиковали Meta* не только за скачку книг, но и за раздачу их другим пользователям через торрент-клиент. Это «могло привести к массовому распространению пиратского контента», якобы компания «способствовала нарушению авторских прав другими людьми».