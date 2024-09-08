Суд США беспрецедентно распорядился раскрыть личности аниме-пиратов

Опубликовано 08 сентября 2024, 08:151 мин.
Суд США беспрецедентно распорядился раскрыть личности аниме-пиратовПираты негодуют
Американский суд вынес беспрецедентное решение, постановив раскрыть личности двух крупных аниме-пиратов, что стало первым подобным случаем. Решение суда было принято в ответ на жалобы японской антипиратской организации CODA (Content Overseas Distribution Association) и производителей аниме Aniplex и Toho, которые боролись с несанкционированными утечками эпизодов из таких популярных тайтлов, как Jujutsu Kaisen и Demon Slayer.
Судебное постановление, выданное 20 августа и врученное 30 августа, требует от виновников утечек раскрыть свои личности или «столкнуться с возможными юридическими последствиями». Этот беспрецедентный шаг направлен на пресечение несанкционированного распространения эпизодов до даты их официального релиза, что стало серьезной проблемой для производителей аниме, пишут СМИ.
CODA и входящие в нее компании, в том числе Kodansha и Toei Animation, собрали улики против «утечек» и готовятся к дальнейшим действиям против других потенциальных утечек. Постановление суда также повышает вероятность того, что аналогичные действия будут предприняты против утечек манги.