Суд США беспрецедентно распорядился раскрыть личности аниме-пиратов

Судебное постановление, выданное 20 августа и врученное 30 августа, требует от виновников утечек раскрыть свои личности или «столкнуться с возможными юридическими последствиями». Этот беспрецедентный шаг направлен на пресечение несанкционированного распространения эпизодов до даты их официального релиза, что стало серьезной проблемой для производителей аниме, пишут СМИ.

CODA и входящие в нее компании, в том числе Kodansha и Toei Animation, собрали улики против «утечек» и готовятся к дальнейшим действиям против других потенциальных утечек. Постановление суда также повышает вероятность того, что аналогичные действия будут предприняты против утечек манги.