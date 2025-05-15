Суд США оштрафовал юристов на $31 000 за поддельные ссылки из ИИ

Юрист, представлявший истца в деле против страховой компании State Farm, использовал ИИ (в том числе Google Gemini и инструменты Westlaw) для подготовки черновика документа. Этот черновик был отправлен другой фирме — K&L Gates, где его добавили в официальный документ без проверки.

Судья Милнер сначала поверил представленным материалам, но, проверив их, обнаружил, что как минимум две ссылки были вымышленными. После запроса уточнений выяснилось, что в документе было ещё больше фальшивых цитат.

Судья подчеркнул, что использование ИИ без проверки опасно и может ввести суд в заблуждение. Он отметил, что никто из сотрудников двух фирм даже не попытался проверить источники перед подачей документов в суд.