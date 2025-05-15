Суд США оштрафовал юристов на $31 000 за поддельные ссылки из ИИ

Опубликовано 15 мая 2025, 07:301 мин.
Суд США оштрафовал юристов на $31 000 за поддельные ссылки из ИИНужно делать фактчекинг
В Калифорнии судья Майкл Милнер оштрафовал две юридические фирмы на $31 000 за то, что те подали в суд документ с вымышленными судебными делами и цитатами, созданными искусственным интеллектом (ИИ).
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Юрист, представлявший истца в деле против страховой компании State Farm, использовал ИИ (в том числе Google Gemini и инструменты Westlaw) для подготовки черновика документа. Этот черновик был отправлен другой фирме — K&L Gates, где его добавили в официальный документ без проверки.
Судья Милнер сначала поверил представленным материалам, но, проверив их, обнаружил, что как минимум две ссылки были вымышленными. После запроса уточнений выяснилось, что в документе было ещё больше фальшивых цитат.
Судья подчеркнул, что использование ИИ без проверки опасно и может ввести суд в заблуждение. Он отметил, что никто из сотрудников двух фирм даже не попытался проверить источники перед подачей документов в суд.