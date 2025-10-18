Опубликовано 18 октября 2025, 22:021 мин.
Суд США запретил израильской компании NSO «атаковать» пользователей WhatsApp
Суд США вынес запрет израильской NSO Group, известной разработкой шпионского ПО Pegasus. Ей запрещено использовать свои программы для слежки за пользователями WhatsApp*. Судья Филлис Хэмилтон отметила, что действия NSO наносят «непоправимый вред» владельцу мессенджера, и продолжаются до сих пор.
По данным суда, NSO использовала уязвимости в приложении, чтобы тайно устанавливать Pegasus на телефоны пользователей, обходя обновления безопасности и методы защиты. Pegasus позволяет операторам удалённо следить за устройствами. NSO утверждает, что продаёт программу только проверенным государственным ведомствам.
Глава WhatsApp Уилл Кэткарт заявил, что решение суда запрещает NSO когда-либо атаковать пользователей мессенджера снова. Он отметил, что это «важный прецедент» и показывает «серьёзные последствия за атаки на американские компании».
*принадлежит Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена