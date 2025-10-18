Суд США запретил израильской компании NSO «атаковать» пользователей WhatsApp

По данным суда, NSO использовала уязвимости в приложении, чтобы тайно устанавливать Pegasus на телефоны пользователей, обходя обновления безопасности и методы защиты. Pegasus позволяет операторам удалённо следить за устройствами. NSO утверждает, что продаёт программу только проверенным государственным ведомствам.

Глава WhatsApp Уилл Кэткарт заявил, что решение суда запрещает NSO когда-либо атаковать пользователей мессенджера снова. Он отметил, что это «важный прецедент» и показывает «серьёзные последствия за атаки на американские компании».

*принадлежит Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена