Суд в Нидерландах обязал Meta* изменить работу лент Facebook* и Instagram*

Иск против компании подала организация по защите цифровых прав Bits of Freedom. По словам её представителя, «недопустимо, чтобы несколько миллиардеров из США решали, что мы видим и читаем».

Сейчас приложения автоматически возвращают пользователей к алгоритмической ленте, даже если те выбирают просмотр в хронологическом порядке. Суд посчитал, что это лишает людей «свободы выбора». Теперь Meta* обязана предоставить более простую возможность пользоваться лентой без алгоритмов.

Meta* не согласна с решением и собирается его обжаловать. В компании считают, что подобные вопросы должны решаться на уровне Еврокомиссии, а не отдельных стран. Если Meta* не выполнит требования, ей грозит штраф — около 117 тысяч долларов за каждый день просрочки, но максимум до 5,8 миллиона долларов.

*принадлежит Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена