Суд в США признал законным обучение ИИ на книгах без разрешения авторов

Это решение — важный шаг в сторону IT-компаний, таких как OpenAI и Google, против которых подано множество исков от писателей, художников и издателей. Пока это решение не обязательно для других судов, но оно может повлиять на будущие дела.

Судья учёл, что модели ИИ не просто копируют книги, а используют их для создания нового контента — это и есть «трансформирующее использование», которое закон допускает.

Однако вопрос с пиратскими копиями книг ещё не закрыт. Авторы утверждают, что Anthropic скачивала книги с нелегальных сайтов, чтобы собрать «библиотеку всех книг мира». Суд постановил провести отдельное разбирательство по этому эпизоду.