Суд в США утвердил рекордную выплату в $1,5 млрд по иску писателей к создателям ИИ

Писатели подали иск в 2024 году. Они утверждали, что Anthropic «без разрешения использовала пиратские копии их книг для обучения своей нейросети». Судья позже постановил, что само обучение ИИ на книгах является законным, но компания нарушила права авторов, когда сохранила более 7 миллионов пиратских книг в своей внутренней базе данных. Даже если не все они пошли на обучение.

Изначально судебный процесс мог обернуться для Anthropic колоссальными штрафами — до сотен миллиардов долларов. Поэтому стороны договорились о мире.

Впрочем, не все остались довольны. Некоторые писатели отказались от участия в коллективном иске и подали против Anthropic отдельные иски. Они всё ещё рассматриваются в суде.