Суд: YouTube не обязан размещать видео антивакцинаторов

Меркола утверждал, что YouTube должен возместить ему ущерб в размере более 75 000 долларов за нарушение пользовательского договора. Однако мировой судья США отклонил жалобу Мерколы, заявив, что YouTube не обязан размещать его контент после прекращения работы его канала за нарушение правил сообщества.

Судья признал договор действительным и отметил, что YouTube имеет право по своему усмотрению удалять контент, который наносит вред его пользователям.

Жалоба Мерколы была отклонена без возможности внести в нее изменения. YouTube запретил каналы Мерколы в 2021 году за распространение дезинформации о COVID-19 и вакцинах.