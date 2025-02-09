Суд запретил агентству Илона Маска доступ к платежным системам Казначейства США

Судья Пол А. Энгельмайер вынес решение после того, как 19 генеральных прокуроров-демократов подали в суд на администрацию Трампа, утверждая, что агентство Маска неправомерно получило доступ к центральной платежной системе Казначейства, которая обрабатывает возврат налогов, пособия по социальному обеспечению и выплаты ветеранам.

Судья также приказал всем, кто имел доступ к данным с 20 января, немедленно удалить все копии. Слушания по этому делу назначены на 14 февраля.