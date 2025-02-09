Суд запретил агентству Илона Маска доступ к платежным системам Казначейства США

Опубликовано 09 февраля 2025, 21:441 мин.
Суд запретил агентству Илона Маска доступ к платежным системам Казначейства СШАРадикальные методы
Федеральный судья временно запретил Департаменту эффективности правительства Илона Маска (DOGE) получать доступ к конфиденциальным документам Казначейства США, содержащим личные и финансовые данные миллионов американцев, включая данные социального страхования и банковских счетов, как и к платежным системам правительства страны.
Судья Пол А. Энгельмайер вынес решение после того, как 19 генеральных прокуроров-демократов подали в суд на администрацию Трампа, утверждая, что агентство Маска неправомерно получило доступ к центральной платежной системе Казначейства, которая обрабатывает возврат налогов, пособия по социальному обеспечению и выплаты ветеранам.
Судья также приказал всем, кто имел доступ к данным с 20 января, немедленно удалить все копии. Слушания по этому делу назначены на 14 февраля.