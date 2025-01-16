Судьба всего американского Интернета висит на волоске PornHub: СМИ

Во время слушаний судьи обсуждали, как эволюция интернета влияет на прошлые решения по поводу онлайн-контента. Судья Алито поднял вопрос о том, чем современные платформы отличаются от старых СМИ, таких как Playboy. Дело рассматривает вопрос о том, должны ли применяться более строгие законы о проверке возраста в Интернете, повторяя аналогичные решения прошлых лет, в которых такие правила считались неконституционными из-за проблем со свободой слова.

Эксперты в области права полагают, что решение суда может изменить порядок регулирования контента в Интернете, причем не только для сайтов для взрослых, но и для таких платформ, как TikTok, которая недавно столкнулась с собственными правовыми проблемами.

Решение суда может повлиять на будущие законы об интернет-контенте, потенциально ужесточая ограничения на социальные сети и другие онлайн-сервисы, считают эксперты.