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Опубликовано 16 января 2025, 16:36
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Судьба всего американского Интернета висит на волоске PornHub: СМИ

Верховный суд примет решение по вопросу регулирования интернета в стране
Верховный суд рассматривает дело, которое может существенно повлиять на регулирование интернета, особенно в отношении таких сайтов, как Pornhub, пишет The Verge. В центре вопроса — техасский закон HB 1181, который обязывает сайты с контентом для взрослых проверять возраст пользователей и размещать предупреждения о потенциальном вреде порнографии. Ранее этот закон был заблокирован как неконституционный, но затем суд первой инстанции «восстановил» его ход.
Судьба всего американского Интернета висит на волоске PornHub: СМИ
© Shane uchi

Во время слушаний судьи обсуждали, как эволюция интернета влияет на прошлые решения по поводу онлайн-контента. Судья Алито поднял вопрос о том, чем современные платформы отличаются от старых СМИ, таких как Playboy. Дело рассматривает вопрос о том, должны ли применяться более строгие законы о проверке возраста в Интернете, повторяя аналогичные решения прошлых лет, в которых такие правила считались неконституционными из-за проблем со свободой слова.

Эксперты в области права полагают, что решение суда может изменить порядок регулирования контента в Интернете, причем не только для сайтов для взрослых, но и для таких платформ, как TikTok, которая недавно столкнулась с собственными правовыми проблемами.

Решение суда может повлиять на будущие законы об интернет-контенте, потенциально ужесточая ограничения на социальные сети и другие онлайн-сервисы, считают эксперты.

Источник:The Verge
Автор:Максим Многословный
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