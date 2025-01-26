Судьбу TikTok в США решат в следующие 30 дней

Опубликовано 26 января 2025, 11:401 мин.
Судьбу TikTok в США решат в следующие 30 днейТрамп дал время
Президент США Дональд Трамп заявил, что планирует принять решение о будущем TikTok в США в течение ближайших 30 дней. Выступая перед журналистами на борту самолета Air Force One, Трамп отметил, что в настоящее время ведутся переговоры с несколькими «сторонами», заинтересованными в приобретении приложения.
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Трамп опроверг сообщения о том, что его администрация уже приняла решение передать контроль над TikTok компании Oracle, заявив, что не разговаривал с основателем Oracle Ларри Эллисоном по этому вопросу.
Он также предположил, что США могут извлечь значительную выгоду из любой сделки с TikTok.
Комментарии Трампа прозвучали на фоне растущей американской «обеспокоенности» по поводу принадлежности TikTok китайской компании ByteDance. От решения будет зависеть, продолжит ли TikTok работать в своем нынешнем виде (а может будет просто запрещен) или будет продан американской компании.