Приложения
Опубликовано 26 января 2025, 11:40
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Судьбу TikTok в США решат в следующие 30 дней

Трамп дал время
Президент США Дональд Трамп заявил, что планирует принять решение о будущем TikTok в США в течение ближайших 30 дней. Выступая перед журналистами на борту самолета Air Force One, Трамп отметил, что в настоящее время ведутся переговоры с несколькими «сторонами», заинтересованными в приобретении приложения.
Судьбу TikTok в США решат в следующие 30 дней

© Ferra

Трамп опроверг сообщения о том, что его администрация уже приняла решение передать контроль над TikTok компании Oracle, заявив, что не разговаривал с основателем Oracle Ларри Эллисоном по этому вопросу.

Он также предположил, что США могут извлечь значительную выгоду из любой сделки с TikTok.

Комментарии Трампа прозвучали на фоне растущей американской «обеспокоенности» по поводу принадлежности TikTok китайской компании ByteDance. От решения будет зависеть, продолжит ли TikTok работать в своем нынешнем виде (а может будет просто запрещен) или будет продан американской компании.

Источник:Indiatimes
Автор:Максим Многословный
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