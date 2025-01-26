Судьбу TikTok в США решат в следующие 30 дней

Трамп опроверг сообщения о том, что его администрация уже приняла решение передать контроль над TikTok компании Oracle, заявив, что не разговаривал с основателем Oracle Ларри Эллисоном по этому вопросу.

Он также предположил, что США могут извлечь значительную выгоду из любой сделки с TikTok.

Комментарии Трампа прозвучали на фоне растущей американской «обеспокоенности» по поводу принадлежности TikTok китайской компании ByteDance. От решения будет зависеть, продолжит ли TikTok работать в своем нынешнем виде (а может будет просто запрещен) или будет продан американской компании.