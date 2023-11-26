Судебный иск обвинил авторов Instagram* в намеренном «завлечении» детей младше 13 лет

Судебный иск обвинил авторов Instagram* в намеренном «завлечении» детей младше 13 летУ компании проблемы
В новом иске, поданном против компании Meta* в 33 штатах, раскрываются подробности предполагаемой схемы активного «преследования и вовлечения» детей младше 13 лет в Instagram*. В жалобе утверждается, что Meta* не только знает о несовершеннолетних пользователях, но и активно «жаждет и преследует» их на протяжении многих лет.
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Документ раскрывает предполагаемый обман Meta* при работе с учетными записями несовершеннолетних пользователей, обвиняя компанию в том, что она продолжала собирать их данные без согласия.
Иск, поданный в октябре и обнародованный на этой неделе, рисует ужасающую картину деятельности компании, обвиняя ее в регулярном нарушении Закона о защите частной жизни детей в Интернете (COPPA), когда она нацеливается на несовершеннолетних и собирает их информацию без согласия родителей. В жалобе также утверждается, что платформы Meta* поощряют нездоровое времяпрепровождение за экраном, пропагандируют проблемы образа тела и подвергают молодых пользователей потенциально вредному контенту.
*Meta признана в РФ экстремистской и запрещена