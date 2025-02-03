Судья отклонил улики в деле об убийстве из-за использования ПО распознавания лиц

Несмотря на то что технология указывала на подозреваемого, судья встал на сторону защиты, заявив, что аффидевит ордера на обыск был введен в заблуждение и опирался на недопустимые доказательства. Если апелляционный суд поддержит это решение, прокуроры признают, что их дело, скорее всего, развалится.

Аффидевит ордера на обыск был подписан опытным офицером полиции, но в нем не было указано использование программного обеспечения Clearview, хотя в отчете компании четко говорилось, что результаты применения этой технологии не имеют силы в суде.