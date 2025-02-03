Судья отклонил улики в деле об убийстве из-за использования ПО распознавания лиц

Опубликовано 03 февраля 2025, 18:451 мин.
Судья отклонил улики в деле об убийстве из-за использования ПО распознавания лицВ США
Судья из Кливленда постановил, что пистолет, предположительно использованный при убийстве Блейка Стори, не может быть использован в качестве доказательства в суде. Причина? Для получения ордера на обыск полиция использовала технологию распознавания лиц, которая, по заявлению Clearview AI, не может быть принята в суде.
Несмотря на то что технология указывала на подозреваемого, судья встал на сторону защиты, заявив, что аффидевит ордера на обыск был введен в заблуждение и опирался на недопустимые доказательства. Если апелляционный суд поддержит это решение, прокуроры признают, что их дело, скорее всего, развалится.
Аффидевит ордера на обыск был подписан опытным офицером полиции, но в нем не было указано использование программного обеспечения Clearview, хотя в отчете компании четко говорилось, что результаты применения этой технологии не имеют силы в суде.