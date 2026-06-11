Судья отменил дело и оштрафовал адвокатов с двух сторон из-за использования ИИ

Опубликовано 11 июня 2026, 16:241 мин.
Судья отменил дело и оштрафовал адвокатов с двух сторон из-за использования ИИВ документах было много ошибок
В суде США произошёл курьезный случай. Судья Шарион Эйкок полностью прекратила разбирательство и оштрафовала всех четырёх адвокатов, участвовавших в деле. Юристы с обеих сторон использовали ИИ для подготовки документов и не проверили его работу.
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Адвокаты истца и ответчика признались, что просто скопировали информацию, сгенерированную ИИ, и подали её в суд. Они не проверили, соответствуют ли данные действительности. В итоге в документах оказались ссылки на несуществующие законы и дела. Судья написала в решении, что устала разбираться с «галлюцинациями ИИ» в судебных бумагах.
Двоих адвокатов (по одному с каждой стороны) отстранили от работы в этом суде на два года. Всех четверых оштрафовали на суммы от 1000 до 3500 долларов.
Источник:gizmodo
Автор:Максим Многословный
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