Но как именно работает Suno? Пользователи просто вводят запрос или выбирают жанр, и Suno генерирует короткую песню с текстом и вокалом. Не нравится первоначальное творение? Нет проблем. Продлите песню, поменяйте жанр или текст, или даже выберите случайную комбинацию, чтобы получить новый вариант.

Бесплатный уровень подписки предлагает 50 кредитов в день, при этом каждая сгенерированная песня стоит 10. Для опытных пользователей предлагаются тарифные планы Pro и Premier, которые предоставляют 2500 и 10 000 кредитов в месяц, соответственно, по цене от $ 8. Эти подписки открывают такие преимущества, как приоритетная очередь, право на коммерческое использование и возможность запускать несколько генераций одновременно.

Ключевой момент: право собственности на тексты, которые вы создаете в Suno, остается за вами. Однако защита авторских прав на музыку, созданную искусственным интеллектом, остается сложной юридической «серой зоной», помните об этом. Suno советует пользователям проконсультироваться с юристом по поводу конкретных ситуаций.