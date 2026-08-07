Suno начал скрытно помечать созданные ИИ песни

Опубликовано 07 августа 2026, 23:361 мин.
Suno начал скрытно помечать созданные ИИ песниС помощью водяных знаков
Сервис Suno, позволяющий с помощью ИИ создавать музыку, объявил о внедрении новой системы маркировки. Теперь все треки, сгенерированные на её платформе, будут содержать специальный аудио-водяной знак.
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Технология похожа на Google SynthID (что работает для ИИ-изображений), но точные детали работы Suno не раскрывает.
Кроме того, компания вводит ограничения на скачивание треков, чтобы «бороться с массовым распространением ИИ-музыки на стриминговых площадках».
Для дополнительной защиты Suno сотрудничает с компаниями Audible Magic и Musixmatch, которые проверяют загружаемые аудиофайлы и тексты на возможные нарушения авторского права.
Водяные знаки, по задумке, должны помочь честно указывать происхождение треков.
Источник:engadget
Автор:Максим Многословный