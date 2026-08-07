Приложения
Опубликовано 07 августа 2026, 23:36
1 мин.

Suno начал скрытно помечать созданные ИИ песни

С помощью водяных знаков
Сервис Suno, позволяющий с помощью ИИ создавать музыку, объявил о внедрении новой системы маркировки. Теперь все треки, сгенерированные на её платформе, будут содержать специальный аудио-водяной знак.
Suno начал скрытно помечать созданные ИИ песни

© Suno

Технология похожа на Google SynthID (что работает для ИИ-изображений), но точные детали работы Suno не раскрывает.

Кроме того, компания вводит ограничения на скачивание треков, чтобы «бороться с массовым распространением ИИ-музыки на стриминговых площадках».

Для дополнительной защиты Suno сотрудничает с компаниями Audible Magic и Musixmatch, которые проверяют загружаемые аудиофайлы и тексты на возможные нарушения авторского права.

Водяные знаки, по задумке, должны помочь честно указывать происхождение треков.

Источник:engadget
Автор:Максим Многословный
Теги:
#музыка
,
#искусственный интеллект
,
#приложение
,
#авторские права
  1. Ferra.ru/
  2. Новости/
  3. Приложения/
  4. Suno начал скрытно помечать созданные ИИ песни