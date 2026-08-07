Suno начал скрытно помечать созданные ИИ песни

Технология похожа на Google SynthID (что работает для ИИ-изображений), но точные детали работы Suno не раскрывает.

Кроме того, компания вводит ограничения на скачивание треков, чтобы «бороться с массовым распространением ИИ-музыки на стриминговых площадках».

Для дополнительной защиты Suno сотрудничает с компаниями Audible Magic и Musixmatch, которые проверяют загружаемые аудиофайлы и тексты на возможные нарушения авторского права.

Водяные знаки, по задумке, должны помочь честно указывать происхождение треков.