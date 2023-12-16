«Суперзащищенный» почтовый клиент Proton Mail получил приложение для ПК

Хотя для отправки и шифрования писем по-прежнему необходим доступ к интернету, функция офлайн позволит просматривать и создавать черновики писем в условиях отсутствия подключения к интернету. Приложение Proton также кэширует значительное количество писем для автономного использования, что обеспечивает удобство для пользователей, находящихся в пути.

Proton рекомендует регулярно выходить из системы и очищать кэш для усиления защиты. Кроме того, компания активно разрабатывает дополнительные функции безопасности для укрепления почтовых ящиков пользователей.

Десктопное приложение Proton, изначально доступное для старых пользователей на платном уровне «Visionary», откроет свои двери для всех пользователей в начале 2024 года.