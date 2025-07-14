Существующие ИИ-функции в устройствах Samsung останутся бесплатными навсегда

Опубликовано 14 июля 2025, 23:151 мин.
Существующие ИИ-функции в устройствах Samsung останутся бесплатными навсегдаSamsung пообещала
Samsung официально заявила, что часть функций Galaxy AI всегда будут бесплатными. Ранее компания оставляла возможность, что с 2026 года некоторые ИИ-инструменты могут стать платными, но теперь это опровергнуто, пишут СМИ.
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Речь идет о стандартных функциях, которые уже доступны на смартфонах серии Galaxy, включая:
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Помощь для звонков (включая живой перевод)
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Помощь в написании текста (включая переводы чатов и готовые ответы)
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Помощь в расшифровке аудио
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Помощь при просмотре контента (суммирование, перевод, чтение вслух)
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**Фото-ассистент **(редактирование, портретная студия и т. д.)
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Помощь в рисовании
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Удаление шума в видео.
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Генеративные фоны и фоны с эффектом окружения
Эти возможности будут бесплатными для всех владельцев совместимых Galaxy-устройств. Однако Samsung может позже выпустить дополнительные функции Galaxy AI, которые будут доступны по подписке — таких пока нет.