Приложения
Опубликовано 14 июля 2025, 23:15
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Существующие ИИ-функции в устройствах Samsung останутся бесплатными навсегда

Samsung пообещала
Samsung официально заявила, что часть функций Galaxy AI всегда будут бесплатными. Ранее компания оставляла возможность, что с 2026 года некоторые ИИ-инструменты могут стать платными, но теперь это опровергнуто, пишут СМИ.
Существующие ИИ-функции в устройствах Samsung останутся бесплатными навсегда

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Речь идет о стандартных функциях, которые уже доступны на смартфонах серии Galaxy, включая:

  • Помощь для звонков (включая живой перевод)

  • Помощь в написании текста (включая переводы чатов и готовые ответы)

  • Помощь в расшифровке аудио

  • Помощь при просмотре контента (суммирование, перевод, чтение вслух)

  • **Фото-ассистент **(редактирование, портретная студия и т. д.)

  • Помощь в рисовании

  • Удаление шума в видео.

  • Генеративные фоны и фоны с эффектом окружения

Эти возможности будут бесплатными для всех владельцев совместимых Galaxy-устройств. Однако Samsung может позже выпустить дополнительные функции Galaxy AI, которые будут доступны по подписке — таких пока нет.