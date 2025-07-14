Существующие ИИ-функции в устройствах Samsung останутся бесплатными навсегда

Речь идет о стандартных функциях, которые уже доступны на смартфонах серии Galaxy, включая:

Помощь для звонков (включая живой перевод)

Помощь в написании текста (включая переводы чатов и готовые ответы)

Помощь в расшифровке аудио

Помощь при просмотре контента (суммирование, перевод, чтение вслух)

**Фото-ассистент **(редактирование, портретная студия и т. д.)

Помощь в рисовании

Удаление шума в видео.

Генеративные фоны и фоны с эффектом окружения

Эти возможности будут бесплатными для всех владельцев совместимых Galaxy-устройств. Однако Samsung может позже выпустить дополнительные функции Galaxy AI, которые будут доступны по подписке — таких пока нет.