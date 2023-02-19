Свершилось! Google Chrome внедряет режимы экономии памяти и энергии

Сообщается, что эти режимы по умолчанию включены. Их можно выключить (и включить обратно) в настройках Chrome.

Экономия памяти автоматически "освобождает память от неактивных вкладок", чтобы предоставить другим страницам и приложениям на компьютере больше ресурсов. Неактивные страницы остаются видимыми в полосе вкладок и немедленно перезагружаются при переходе на них. При этом Chrome позволяет вручную добавлять страницы в список "Всегда сохранять эти сайты активными".

Энергосбережение в свою очередь “экономит заряд батареи, ограничивая фоновую активность и визуальные эффекты", ограничивая анимацию, плавную прокрутку страницы, а также частоту кадров в видео.