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13:12, 19 февраля 2023
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Свершилось! Google Chrome внедряет режимы экономии памяти и энергии

Шутки о “прожорливости” браузера перестанут быть актуальны

В декабре Google объявила о скором выходе новых режимов экономии энергии и памяти устройства во время использования браузера Chrome Mac, Windows, Linux, а также Chromebooks. Теперь появились сообщения о том, что функция начала появляться среди пользователей.

Свершилось! Google Chrome внедряет режимы экономии памяти и энергии

Фото: Ferra.ru

Сообщается, что эти режимы по умолчанию включены. Их можно выключить (и включить обратно) в настройках Chrome.

Экономия памяти автоматически "освобождает память от неактивных вкладок", чтобы предоставить другим страницам и приложениям на компьютере больше ресурсов. Неактивные страницы остаются видимыми в полосе вкладок и немедленно перезагружаются при переходе на них. При этом Chrome позволяет вручную добавлять страницы в список "Всегда сохранять эти сайты активными".

Энергосбережение в свою очередь “экономит заряд батареи, ограничивая фоновую активность и визуальные эффекты", ограничивая анимацию, плавную прокрутку страницы, а также частоту кадров в видео.

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