Свершилось! Google Chrome внедряет режимы экономии памяти и энергии

Свершилось! Google Chrome внедряет режимы экономии памяти и энергииШутки о “прожорливости” браузера перестанут быть актуальны
В декабре Google объявила о скором выходе новых режимов экономии энергии и памяти устройства во время использования браузера Chrome Mac, Windows, Linux, а также Chromebooks. Теперь появились сообщения о том, что функция начала появляться среди пользователей.
Фото: Ferra.ru
Сообщается, что эти режимы по умолчанию включены. Их можно выключить (и включить обратно) в настройках Chrome.
Экономия памяти автоматически "освобождает память от неактивных вкладок", чтобы предоставить другим страницам и приложениям на компьютере больше ресурсов. Неактивные страницы остаются видимыми в полосе вкладок и немедленно перезагружаются при переходе на них. При этом Chrome позволяет вручную добавлять страницы в список "Всегда сохранять эти сайты активными".
Энергосбережение в свою очередь “экономит заряд батареи, ограничивая фоновую активность и визуальные эффекты", ограничивая анимацию, плавную прокрутку страницы, а также частоту кадров в видео.