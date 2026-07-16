Свежая ИИ-модель OpenAI начала удалять файлы пользователей

Опубликовано 16 июля 2026, 14:231 мин.
Свежая ИИ-модель OpenAI начала удалять файлы пользователейРазработчики бьют тревогу
Несколько программистов заявили, что новейшая ИИ-модель OpenAI GPT-5.6 самостоятельно удалила их файлы и целые базы данных.
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Разработчики всего-то доверили ИИ доступ к своим системам. Бразильский разработчик Бруно Лемос рассказал, что модель стёрла всю его рабочую базу данных. GPT-5.6 зато «признала ошибку и принесла извинения». В другой похожей ситуации техноинвестор Мэтт Шумер сообщил, что ИИ удалил «почти все» файлы на его компьютере. Шумер признался, что дал ИИ полный доступ к своим файлам.
Сама OpenAI в инструкции к GPT-5.6 предупредила, что модель может вести себя «неожиданно» и «не соответствовать целям пользователя».
Компания призвала пользователей лучше следить за работой ИИ-помощника.
Источник:gizmodo
Автор:Максим Многословный
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