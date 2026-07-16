Свежая ИИ-модель OpenAI начала удалять файлы пользователей

Разработчики всего-то доверили ИИ доступ к своим системам. Бразильский разработчик Бруно Лемос рассказал, что модель стёрла всю его рабочую базу данных. GPT-5.6 зато «признала ошибку и принесла извинения». В другой похожей ситуации техноинвестор Мэтт Шумер сообщил, что ИИ удалил «почти все» файлы на его компьютере. Шумер признался, что дал ИИ полный доступ к своим файлам.

Сама OpenAI в инструкции к GPT-5.6 предупредила, что модель может вести себя «неожиданно» и «не соответствовать целям пользователя».

Компания призвала пользователей лучше следить за работой ИИ-помощника.