Приложения
Опубликовано 16 июля 2026, 14:23
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Свежая ИИ-модель OpenAI начала удалять файлы пользователей

Разработчики бьют тревогу
Несколько программистов заявили, что новейшая ИИ-модель OpenAI GPT-5.6 самостоятельно удалила их файлы и целые базы данных.
Свежая ИИ-модель OpenAI начала удалять файлы пользователей

© OpenAI

Разработчики всего-то доверили ИИ доступ к своим системам. Бразильский разработчик Бруно Лемос рассказал, что модель стёрла всю его рабочую базу данных. GPT-5.6 зато «признала ошибку и принесла извинения». В другой похожей ситуации техноинвестор Мэтт Шумер сообщил, что ИИ удалил «почти все» файлы на его компьютере. Шумер признался, что дал ИИ полный доступ к своим файлам.

Сама OpenAI в инструкции к GPT-5.6 предупредила, что модель может вести себя «неожиданно» и «не соответствовать целям пользователя».

Компания призвала пользователей лучше следить за работой ИИ-помощника.

Источник:gizmodo
Автор:Максим Многословный
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#критика
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