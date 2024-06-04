Свой счет в Тинькофф можно будет посмотреть в приложении Сбера и наоборот

Теперь клиенты обоих банков могут видеть свои дебетовые счета и операции по ним в приложении друг друга, а также управлять ими в одном месте. Функция станет доступна более 100 000 клиентов до конца лета, но потребует их согласия.

В будущем планируется анализ доходов и расходов в одном приложении, а также расширение проекта на прочие продукты.

Безопасность данных обеспечивается криптографической защитой по Стандарту информационной безопасности. Вице-президент Сбербанка Алексей Круглов заявил, что это лишь первый шаг к простому управлению финансами без переключения между приложениями.

Отметим, что этот проект и вправду является важным шагом к открытому банкингу в России, который упростит доступ к финансовым данным и услугам.