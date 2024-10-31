Т-Банк начал устанавливать свое приложение на iPhone клиентов без приезда курьеров

Опубликовано 31 октября 2024, 07:421 мин.
Т-Банк начал устанавливать свое приложение на iPhone клиентов без приезда курьеровЛовкость рук и никакого мошенничества
Т-Банк, столкнувшись с ограничениями на распространение своих приложений в App Store из-за санкций, предложил клиентам новый способ установки.
Теперь, чтобы скачать приложение, клиентам предоставляют временные данные от Apple ID, доступные на 30 — 60 минут.
Используя этот аккаунт, можно зайти в App Store, найти приложение под названием «Выбери твой банк (YourMoney)» и установить его на устройство.
После завершения установки, клиенты могут вернуться в свой собственный Apple ID. Служба поддержки банка пояснила, что этот метод был введен для удобства и как замена личной встречи с представителем банка.
С аналогичными сложностями столкнулись и другие крупные российские банки под санкциями, такие как Сбер, ВТБ и Альфа-банк.