Приложения
Опубликовано 31 октября 2024, 07:42
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Т-Банк начал устанавливать свое приложение на iPhone клиентов без приезда курьеров

Ловкость рук и никакого мошенничества
Т-Банк, столкнувшись с ограничениями на распространение своих приложений в App Store из-за санкций, предложил клиентам новый способ установки.
Т-Банк начал устанавливать свое приложение на iPhone клиентов без приезда курьеров
© Frank Media

Теперь, чтобы скачать приложение, клиентам предоставляют временные данные от Apple ID, доступные на 30 — 60 минут.

Используя этот аккаунт, можно зайти в App Store, найти приложение под названием «Выбери твой банк (YourMoney)» и установить его на устройство.

Т-Банк начал устанавливать свое приложение на iPhone клиентов без приезда курьеров
© Frank Media

После завершения установки, клиенты могут вернуться в свой собственный Apple ID. Служба поддержки банка пояснила, что этот метод был введен для удобства и как замена личной встречи с представителем банка.

С аналогичными сложностями столкнулись и другие крупные российские банки под санкциями, такие как Сбер, ВТБ и Альфа-банк.

Источник:Frank Media
Автор:Булат Кармак
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#iPhone
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#Тинькофф банк