Т-Банк начал устанавливать свое приложение на iPhone клиентов без приезда курьеров

После завершения установки, клиенты могут вернуться в свой собственный Apple ID. Служба поддержки банка пояснила, что этот метод был введен для удобства и как замена личной встречи с представителем банка.

С аналогичными сложностями столкнулись и другие крупные российские банки под санкциями, такие как Сбер, ВТБ и Альфа-банк.