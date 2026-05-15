Опубликовано 15 мая 2026, 07:00
Т-Банк запустил переводы на карты UnionPay в 61 страну

По номеру карты и имени получателя
Т-Банк объявил о запуске международных переводов на карты UnionPay Global. Теперь клиенты могут отправлять деньги себе или другим людям в 61 страну. Для перевода нужен только номер карты и полное имя получателя латинскими буквами. Деньги приходят мгновенно — как обычный перевод внутри России.
Раньше через Т-Банк можно было отправлять средства только на карты UnionPay, выпущенные в Китае. Новый сервис работает с картами, выпущенными в самых разных странах — от Узбекистана до Франции. При этом не важно, где сейчас находится владелец карты.

Список стран включает Китай, Вьетнам, Сингапур, Филиппины, а также Германию, Бельгию, Испанию и др. Полный перечень можно посмотреть в приложении банка.

Для перевода не нужен счёт в иностранной валюте — достаточно рублёвого счёта в Т-Банке. Не требуются IBAN, SWIFT-коды и другие сложные реквизиты.

Лимиты и комиссия:

  • Без подписки — до 20 000 ₽ в месяц без комиссии.

  • С подпиской Pro — до 50 000 ₽.

  • С сервисом Premium — до 100 000 ₽.

Свыше лимита — комиссия около 1% от суммы превышения. За один раз можно отправить не более 5 000 долларов (или эквивалент в другой валюте).

Источник:Т-Банк
Автор:Максим Многословный
