Т-Банк запустил переводы на карты UnionPay в 61 страну

Раньше через Т-Банк можно было отправлять средства только на карты UnionPay, выпущенные в Китае. Новый сервис работает с картами, выпущенными в самых разных странах — от Узбекистана до Франции. При этом не важно, где сейчас находится владелец карты.

Список стран включает Китай, Вьетнам, Сингапур, Филиппины, а также Германию, Бельгию, Испанию и др. Полный перечень можно посмотреть в приложении банка.

Для перевода не нужен счёт в иностранной валюте — достаточно рублёвого счёта в Т-Банке. Не требуются IBAN, SWIFT-коды и другие сложные реквизиты.