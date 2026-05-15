Т-Банк запустил переводы на карты UnionPay в 61 страну

Т-Банк запустил переводы на карты UnionPay в 61 странуПо номеру карты и имени получателя
© Т-Банк
Раньше через Т-Банк можно было отправлять средства только на карты UnionPay, выпущенные в Китае. Новый сервис работает с картами, выпущенными в самых разных странах — от Узбекистана до Франции. При этом не важно, где сейчас находится владелец карты.
Список стран включает Китай, Вьетнам, Сингапур, Филиппины, а также Германию, Бельгию, Испанию и др. Полный перечень можно посмотреть в приложении банка.
Для перевода не нужен счёт в иностранной валюте — достаточно рублёвого счёта в Т-Банке. Не требуются IBAN, SWIFT-коды и другие сложные реквизиты.
Лимиты и комиссия:
-
Без подписки — до 20 000 ₽ в месяц без комиссии.
-
С подпиской Pro — до 50 000 ₽.
-
С сервисом Premium — до 100 000 ₽.
Свыше лимита — комиссия около 1% от суммы превышения. За один раз можно отправить не более 5 000 долларов (или эквивалент в другой валюте).