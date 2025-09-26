«Т-Технологии» открыли крупнейший датасет для рекомендательных систем

T-ECD подходит для различных задач, пишет пресс-служба: рекомендации следующего товара, корзины, сессии, топ-N и других. История взаимодействий охватывает от 1 года до 3,5 лет.

Датасет содержит информацию о признаках пользователей и товаров, явную и неявную обратную связь, а также данные о просмотрах с указанием источника — поиск, каталог или рекомендации.

Датасет доступен на Hugging Face под лицензией Apache 2.0, разрешающей коммерческое использование и модификацию.