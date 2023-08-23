Та самая Paint в Windows 11 может получить ИИ-инструменты

Та самая Paint в Windows 11 может получить ИИ-инструментыДругие стандартные приложения это тоже коснется
По имеющимся данным, компания Microsoft изучает возможности внедрения искусственного интеллекта в различные встроенные приложения Windows 11. Среди экспериментов компании - внедрение генеративного искусственного интеллекта в приложение Paint.
Пользователи смогут попросить Paint создавать изображения на основе заданных пользователем критериев, подобно Bing.
Усовершенствование коснется и приложения «Фото», позволяя идентифицировать объекты или людей на фотографиях и вырезать или вставлять обратно эти «элементы». Кроме того, Microsoft планирует внедрить оптическое распознавание символов (OCR) в инструмент Snipping Tool, что позволит определять текст на скриншотах для быстрого копирования в буфер обмена. Приложение «Камера» также может получить функцию OCR для выделения текста на фотографиях, сделанных устройством.
Пока эти интеграции с искусственным интеллектом находятся на стадии экспериментов, но на мероприятии Microsoft 21 сентября может появиться больше информации о планах компании.