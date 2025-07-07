Тайвань предупредил о рисках TikTok из-за «китайского следа»

Проверка этих приложений проводилась вместе с Министерством юстиции и полицией Тайваня. Результаты показали, что все приложения, мол, нарушают правила безопасности, собирая много «информации о пользователях» — от фотографий лица и списков контактов до данных о местоположении и содержимом буфера обмена.

RedNote оказался самым проблемным, нарушая все 15 проверяемых критериев, Weibo и TikTok — по 13, а WeChat и Baidu Cloud — 10 и 9 соответственно. Все эти приложения отправляют данные на серверы в Китае.

NSB также напомнило, что китайские компании обязаны передавать данные пользователей по требованию властей для целей национальной безопасности и разведки. Поэтому использование этих приложений «может нарушать конфиденциальность тайваньских пользователей».