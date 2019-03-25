Так выглядит новый браузер Microsoft на движке Google Chromium

Это тестовая версия браузера Edge, основанная не на фирменном движке EdgeHTML, а на Chromium с открытым исходным кодом. Браузер пока не готов к релизу, но по отзывам, работает весьма стабильно. На данный момент он больше похож на Chromium, чем на обычный Edge, но Microsoft внесла в стандартный вид ряд изменений, который подгоняет браузер под общий стиль с Windows 10, вместо базового Material Design от Google.

Дополнительные отличия видны в настройках — синхронизация проводится через аккаунт Microsoft, а не Google. В новом браузере Edge появилась экспериментальная тёмная тема. Полностью была переработана новая вкладка. При этом пропали функции отложенных вкладок и записей поверх страниц.

Оба источника подтвердили, что расширения Chrome работают в новом Edge, как и было обещано. Сообщается, что Microsoft сейчас тестирует расширения для браузера и собирает лучшие из них добавить на официальную страничку расширений. Но при желании, расширения можно будет ставить и из Chrome Web Store.